AUTOMOBILISMO / La festa del Minardi Day festeggia oltre 15.000 presenze nella quarta edizione

Lunedì 29 Aprile 2019

La kermesse organizzata dalla famiglia di Gian Carlo Minardi all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, giunta alla quarta edizione consecutiva ed in programma quest'anno il 27 e 28 aprile, ha registrato oltre 15.000 presenze con appasionati provenienti da tutte le parti del mondo. Ospiti illustri e 'vecchie glorie' hanno animato la due giorni con oltre 30 vetture scese in pista, ripercorrendo un arco di tempo che va dalla fine degli anni '50 al 2008.



Presente all'evento anche il sindaco di Imola Manuela Sangiorgi, a bordo della nuova Urus Lamborghini per un giro di pista. Tra i piloti del passato presenti alla manifestazione hanno riscosso tanto successo e calore di pubblico Riccardo Patrese, ex driver Williams Renault (vice campione del mondo F1 nel 1992) sceso in pista al volante della vettura britannica che disputò la stagione '91, il pilota icona dell'ex team faentino Pierluigi "Piero" Martini ed Emanuele Pirro (ex tester McLaren Honda nell'epoca di Senna e Prost) nonché ex Scuderia Italia, Benetton ed attuale commissario di gara nel Mondiale della categoria regina.