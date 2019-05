Orienteering. I faentini vincono il titolo regionale di staffetta ai campionati studenteschi

Lunedì 13 Maggio 2019

In crescita la pratica dell'Orienteering e, di pari passo, gli atleti della città manfreda. Nelle ultime gare si sono infatti susseguiti vittorie e piazzamenti e che la vocazione sportiva della nostra città sia ben radicata, lo si deduce dalla presenza di due ragazzi titolari anche di un posto nella squadra nazionale di Arrampicata Sportiva: Marco Rontini e Giulia Randi.





Hanno conquistato il titolo regionale di staffetta Samuele Orlandi e Mattia Rontini nella categoria M20. Nella stessa gara, disputata al Parco della Chiusa di Casalecchio di Reno (BO) su percorso molto faticoso e con ampio dislivello, si sono anche messi in risalto Marco Bossi in coppia con Massimo Rontini (M35) e, nell'individuale, Nicolò Pausini e Nathan Ravaioli, entrambi esordienti.

Nei Campionati Italiani al Parco di Sasso Simone e Simoncello, nelle Marche, il meteo ha condizionato le prove, con una forte grandinata la domenica. Hanno comunque onorato la gara con buoni piazzamenti: Mauro Bussi (M50), Mattia Rontini (M19/20), Oriano Baracani (M20), Daniele Jabr (M40). Oriano Baracani ha preso parte a entrambe le prove previste nelle due giornate.





Infine nei campionati studenteschi, le squadre faentine hanno recitato la parte del leone, prima nella fase provinciale al Parco delle Acque minerali di Imola, dove nelle rispettive categorie Marco Rontini e Cecilia Guerra si sono aggiudicati l'oro individuale, mentre Simone Gentilini e Sara Ferrini, il bronzo. Due scuole, Carchidio Strocchi e Liceo Torricelli-Ballardini si sono divisi le vittorie di squadra, rispettivamente per Cadetti e Cadette, Allievi e Allieve.





Domenica scorsa gli studenti qualificati sono approdati alla fase regionale, presso il Villaggio Spiaggia Romea a Lido delle Nazioni (FE). La Carchidio Strocchi ha portato a casa un ottimo terzo posto coi Cadetti, mentre le Cadette si sono dovute accontentare della quarta piazza, subito ai piedi del podio. Quarte anche le Allieve del Liceo Torricelli-Ballardini, mentre il colpaccio è riuscito ai Cadetti, sempre della stessa scuola con Mattia Fabbri, Samuele Orlandi, Diego Tarozzi e Filippo Solaroli Pignatelli.