PALLAMANO / L'Handball Faenza premiata alla Festa dello Sport

Lunedì 20 Maggio 2019

Vito Sami durante la premiazione

Tra i premiati della 35ª edizione della Festa provinciale dello sport organizzata dal Coni Point di Ravenna e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna c’era anche l’Handball Faenza. Il presidente del sodalizio manfredo Vito Sami ha ricevuto la Stella di bronzo al merito sportivo.





L’ultimo impegno della stagione sarà per i giovanissimi della Under 13 di Samuele Valli che si giocheranno il titolo nella finale a quattro domenica 26 maggio pomeriggio al PalaCattani.

La Final Four si articolerà in due partite di semifinale Faenza-Bologna, poi Modena-Carpine.

A seguire le finali.





Concluso il campionato, l’Under 17 di Pierangelo Chiarini è arrivata quarta al prestigioso torneo Città di Torri, 29^ edizione, in Veneto.

Dopo aver perso con Cassano Magnano e vinto con Follonica e i croati del Zapresic, la squadra biancoazzurra è approdata in semifinale dove è stata sconfitta da Molteno in semifinale e poi nella finalina dal Casalgrande, classificandosi quarta.