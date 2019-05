Il 5 luglio torna la Notte Rosa, il Capodanno dell’estate italiana dalla Romagna alle Marche

Venerdì 31 Maggio 2019

Per il 14esimo anno consecutivo la Romagna, e non solo, si tinge di rosa per il Capodanno dell’estate italiana! Venerdì 5 luglio le spiagge della Riviera insieme alle location più suggestive della Romagna e delle Marche ospiteranno contemporaneamente su oltre 110 km di litorale più di 400 eventi gratuiti, tra concerti e spettacoli musicali, nel corso de “LA NOTTE ROSA”, la più attesa festa estiva italiana che ogni anno invita i suoi ospiti a vivere con spensieratezza, leggerezza ed allegria e a trovare il lato rosa della vita.

Il programma de “La Notte Rosa” offre sempre un ricco calendario di appuntamenti che abbracciano concerti di musica pop, rock e jazz, feste animate per bambini, mostre d’arte e tanto altro.





Anche in questa edizione 2019 sarà protagonista la musica con i concerti di artisti del calibro di FRANCESCO DE GREGORI in Piazzale Fellini a Rimini alle ore 21.30 per una data del suo tour DE GREGORI & ORCHESTRA – GREATEST HITS LIVE, GIUSY FERRERI che si esibirà a Marina di Ravenna sul palco di Piazza Dora Markus alle ore 22.00 e BABY K al Lido delle Nazioni di Comacchio (FE) in Piazza Italia alle ore 21.30. A Riccione dalle ore 22.00, si svolgerà l’anteprima di DEEJAY ON STAGE, il contest estivo di Radio Deejay dedicato alla scoperta dei nuovi talenti della musica italiana. A Misano Adriatico (RN) in Piazza della Repubblica ci saranno i THE KOLORS. GENE GNOCCHI va in scena a Pesaro con lo spettacolo “Sconcerto Rock” in Piazzale Della Libertà alle ore 21.15, PAOLO BELLI BIG BAND sono in concerto ai Giardini Don Guanella di Gatteo a Mare (FC) alle ore 21.30, gli STADIO si esibiscono sabato 6 luglio in Piazzale Capitaneria di Porto a Bellaria Igea Marina (RN) alle ore 22.00. A Cattolica (RN) il 5 luglio ci saranno FEDERICA CARTA & SHADE in Piazza Primo Maggio alle ore 22.00 e il 6 luglio TIROMANCINO, mentre il venerdì a San Mauro Mare (FC) MIRKO CASADEI & L’ORCHESTRA CASADEI porteranno in Parco Stefano Campana alle ore 21.30 il loro nuovo pop-folk. Non mancherà anche il tradizionale appuntamento di RADIO BRUNO ESTATE: la radio più popolare dell’Emilia Romagna inaugurerà il nuovo tour estivo da Piazza Andrea Costa a Cesenatico (RN) e porterà in scena NOMADI e LE VIBRAZIONI.

Non mancheranno momenti suggestivi come La Notte Rosa al Castello di Ferrara appuntamenti dedicati a tutta la famiglia con LA NOTTE ROSA DEI BAMBINI a Bellaria Igea Marina (RN), e grandi eventi di cultura con l’inaugurazione il 6 luglio a Rimini della grande mostra “Revolutions” o l’anteprima, a San Marino, di un festival di rilevanza internazionale per il teatro come il Santarcangelo Festival in programma il 5 e 6 luglio a San Marino, che ospiterà il suggestivo spettacolo “Dragon, rest your head on the seadbed” dei madrileni Pablo Esbert e Federico Vladimir, allestito con una piscina olimpica come palcoscenico.



“La Notte Rosa” è l’occasione in cui la Riviera Romagnola racconta al grande pubblico la sua vocazione di terra ospitale e accogliente, in grado di coinvolgere e stupire chi la frequenta. Un territorio sensibile ai cambiamenti, sempre all’avanguardia nel lanciare nuove tendenze, ma che valorizza anche le proprie tradizioni; capace di dare il meglio di sé, facendo sentire i suoi ospiti protagonisti della vacanza. Le luci, i colori, le magiche atmosfere di questa notte sono il meraviglioso scenario che avvolge tutti coloro il cui sogno è quello di star bene.





«Dalla spiaggia ai centri storici fino ai borghi e ai castelli, dalla musica al cibo, dal divertimento all’arte e alla cultura: la Notte Rosa è come la Romagna trasversale, poliedrica ed unica – commenta l’assessore al Turismo regionale Andrea Corsini – È il suo cuore che batte ed è proprio per questo è diventato l’appuntamento estivo per eccellenza, in grado di attirare milioni di turisti»





«In Romagna conosciamo le differenze tra relazioni reali, le piazze, i luoghi e le connessioni virtuali, gli smartphone e gli algoritmi – spiega il presidente di Visit Romagna, Andrea Gnassi – Per questo quando gli altri dicono di chiuderci, noi ci apriamo: la Notte Rosa è una rivoluzione con l’amore al centro, una rivoluzione fatta di luoghi e di affetti. Siamo una terra che sa interpretare i grandi cambiamenti che avvengono nel mondo, come la svolta plastic – free che da noi si concretizza nelle spiagge, e quella della sostenibilità del cibo, che qui tocca gli alberghi e gli eventi».

“La Notte Rosa” di quest’anno è un inno alle piccole e grandi rivoluzioni di ogni giorno da portare a casa come souvenir immateriali che solo la Romagna sa lasciare.

Di seguito il programma in continuo aggiornamento della 14ª edizione de “La Notte Rosa”.





VENERDÌ 5 LUGLIO

Tantissimi sono gli appuntamenti che animeranno la serata inaugurale de “La Notte Rosa”. Da nord a sud della Romagna, si parte dal Lido delle Nazioni di Comacchio (FE) con il concerto di BABY K, la rapper più amata d’Italia che si esibirà in Piazza Italia (ore 21.30) e proporrà le sue hit più conosciute. La regina dei tormentoni estivi GIUSY FERRERI sarà, invece, la protagonista a Marina di Ravenna con un concerto in programma in Piazza Dora Markus (ore 22.00) e il suo concerto sarà anticipato dalla MARINA LOVE PARADE, lo show colorato e festoso all’insegna dell’anticonformismo, con dj set a cura di Muccassassina by Marina Flower (ore 21.00). A Cervia (RA) si festeggeranno le donne nello sport con il 7° PREMIO SPORT IN ROSA al Fantini Club n° 182 sul Lungomare Deledda (ore 21.00), dove saranno premiate le atlete italiane che si sono distinte nel mondo. A Cesenatico (FC), in Piazza Andrea Costa, risuoneranno invece le voci più apprezzate del pop italiano con il concerto di RADIO BRUNO ESTATE che quest’anno vede tra i suoi protagonisti nomi come NOMADI e LE VIBRAZIONI. Gatteo a Mare (FC) porterà sul palco dei Giardini Don Guanella l’atmosfera della PAOLO BELLI BIG BAND (ore 21.30): uno show fatto di musica travolgente, gag divertenti e un sound inconfondibile, durante il quale il cantante emiliano proporrà il nuovo singolo “Sei il mio giorno di sole”, dal 31 maggio disponibile in tutti i digital store. Mentre a San Mauro a Mare (FC) i ritmi del liscio romagnolo e non solo saranno i protagonisti della serata con MIRKO CASADEI & L’ORCHESTRA CASADEI al Parco Stefano Campana (ore 21.30), dove il principale esponente del nuovo pop-folk romagnolo proporrà sia i suoni della tradizione, rievocando un mondo di emozioni, sia il suo nuovo singolo “Come se non fosse niente”, scritto per l’ultimo film di Maria Grazia Cucinotta “Tutto Liscio”, girato proprio in Romagna. Bellaria Igea Marina (RN), come da tradizione proporrà un programma di eventi tutti dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie, con la NOTTE ROSA DEI BAMBINI, che vedrà ogni angolo della località animarsi con artisti di strada, trampolieri, percussioni, parate, teatro, musica, burattini e tantissime altre sorprese a partire dalle 21.15. Piazzale Fellini a Rimini, dalle ore 21.30, avrà il privilegio di ospitare FRANCESCO DE GREGORI per una data del DE GREGORI & ORCHESTRA – GREATEST HITS LIVE, il nuovo tour in cui il cantautore sarà accompagnato da un’orchestra composta da 40 elementi, la Gaga Symphony Orchestra, dal quartetto degli Gnu Quartet e dalla band che accompagna ormai da lungo tempo in tour De Gregori, che per l’occasione presenterà in un contesto sinfonico i suoi più grandi successi.





A Riccione (RN), tornerà in Piazzale Roma dalle ore 22.00, Radio Deejay con una speciale anteprima di DEEJAY ON STAGE, il contest estivo dedicato alla scoperta dei nuovi talenti della musica italiana. A Misano Adriatico (RN) ci sarà la band più amata dai giovani: i THE KOLORS in Piazza della Repubblica. Ricchissimo il programma di Cattolica (RN) con le esibizioni degli idoli dei giovanissimi FEDERICA CARTA e SHADE in Piazza Primo Maggio alle ore 22.00, l’animazione alla Spiaggia Bagni 34 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 con il nuovo programma di satira di Rai Radio 2 NUMERI UNI e, a seguire, il dj set e l’irriverente comicità di COMEDY CENTRAL TOUR all’Arena Regina in Piazza della Repubblica alle ore 21.00, con la conduzione di GIGI E ROSS. A Pesaro l’ironia di GENE GNOCCHI coinvolgerà Piazzale Della Libertà (ore 23.00) con lo spettacolo “Sconcerto rock”, in cui sarà accompagnato dalla DINO GNASSI BAND DAL MAURIZIO COSTANZO SHOW.





A mezzanotte tutti con il naso all’insù: in contemporanea su tutta la Riviera si terrà un grande spettacolo di fuochi d’artificio che colorano il mare e il cielo di rosa.

SABATO 6 LUGLIO

La festa de “La Notte Rosa” continua per tutto il weekend. A Comacchio (FE) in Piazza Italia con ITALYAMO, il tour estivo di Radio Company (21.30) con Dj Antonello Cerri e Daniele Berri, mentre la Marina di Ravenna (RA) sarà animata in piazza Dora Markus da spettacoli comici e djset. A Cervia (RA) si svolgerà il concerto dei MIAMI & THE GROOVERS che faranno ballare Piazza Garibaldi con i suoni caratteristici del folk – rock americano, in un viaggio all’insegna di storie di fuorilegge, viaggiatori e pionieri (ore 21.30). La vicina Milano Marittima proseguirà i festeggiamenti della serata precedente con un suggestivo CONCERTO ALL’ALBA del TRIO ESPERANTO alla Spiaggia Libera dalle ore 6.00. ASPETTANDO IL FESTIVAL CESENATICO NOIR tingerà di giallo la cittadina sul mare di Cesentico (FC) nell’incontro con JOE LANSDALE, LEWIS SHINER e SEBA PEZZANI (ore 21.30) in Piazza delle Conserve. Gatteo a Mare (FC) offre il concerto degli ZEBRATRE in Piazza della Libertà (ore 21.30) e ai Giardini Don Guanella l’evento BALLA COI MITI in diretta su Radio Sabbia (ore 22.00). A San Mauro a Mare (FC) la Spiaggia Centrale - Bagno Sergio e Neri ospiterà IL CONCERTO ALL’ALBA ROSA (ore 6.30). Gli STADIO, saranno i protagonisti alle ore 22.00 del concerto in Piazzale Capitaneria di Porto a Bellaria Igea Marina (RN). A Riccione (RN) sulla spiaggia del Marano sarà presentato EA7 SPORT TOUR SUMMER EDITION: Emporio Armani con RCS Sports & Events, in collaborazione con La Gazzetta dello Sport e Radio 105, presentano un evento all’insegna dello sport e del divertimento sulla spiaggia. La sfilata di carri allegorici e il corteo mascherato del CARNEVALE IN ROSA invaderanno il lungomare di Misano Adriatico (RN) per una serata all’insegna del divertimento per grandi e bambini (ore 21.30). A Cattolica doppio appuntamento con la seconda serata del COMEDY CENTRAL TOUR all’Arena Regina in Piazza della Repubblica alle ore 21.00 e il concerto dei TIROMANCINO in Piazza Primo Maggio alle ore 22.00.





DOMENICA 7 LUGLIO E OLTRE

Porto Garibaldi (FE) al Bagno Sarah ospiterà il concerto all’alba di RABALÀ CERAMIC (ore 6.00). A Riccione (RN) sulla spiaggia del Marano prosegue l’evento di Emporio Armani EA7 SPORT TOUR SUMMER EDITION, all’insegna dello sport e del divertimento on the beach. Lunedì 8 luglio Rimini ospita ECHO & THE BUNNYMEN, una delle rock band britanniche tra le più influenti della storia moderna (ingresso a pagamento).





LA NOTTE ROSA DEL SANTARCANGELO FESTIVAL E NEI BORGHI E CASTELLI DELLA ROMAGNA

La suggestiva NOTTE ROSA IN CASTELLO il 6 luglio animerà il Castello Estense a Ferrara (ore 19.00), mentre al mattino Argenta (FE) ospiterà al Museo delle Valli lo YOGA IN ROSA: una colazione in rosa ed esercizi dedicati alla bellezza e alla natura (ore 5.00). Il 5 luglio, Savignano sul Rubicone (FC) offrirà il RUBICONE MUSIC TREK, una camminata alla scoperta del territorio, con concerto e ristoro finale, mentre il 5 e 6 luglio la Città di San Marino ospiterà, nella sua piscina olimpica, il SANTARCANGELO FESTIVAL con lo spettacolo “Dragon, rest your head on the seadbed” dei madrileni PABLO ESBERT e FEDERICO VLADIMIR, che combina la pratica coreografica con l'abilità di sei nuotatrici sincronizzate in un immaginario fantascientifico (ore 22.00, ingresso a pagamento). Sabato 6 luglio a Forlì risuonano le note di Čajkovskij con il CONCERTO IN RE MAGGIORE DEL CELEBRE VIOLINISTA UTO UGHI. Al Teatro aperto del caratteristico borgo di Poggio Berni (RN), nel lungo weekend de “La Notte Rosa” si susseguirà una serie di tribute band dedicate a grandi miti della musica come Vasco Rossi, Jamiroquai e Jovanotti. Domenica 6 luglio, a Verrucchio (RN), nella Rocca Malatestiana ci sarà la visita guidata a lume di candela AMORI E POTERE ALLA CORTE DEI MALATESTA (ore 22.00), mentre Coriano (RN) ospiterà nella Corte del Castello Malatestiano, ACQUA DI NEVE GIOCOSA NELLA NOTTE ROSA, fiabe animate e picnic per grandi e piccini (ore 20.15). Il 5 luglio a Tavullia (PS) in Piazza Gnassi si svolgerà NOTTE DI NOTE E…, spettacolo sotto le stelle di musica e cabaret con gli artisti di Tavullia che si racconteranno con le storie e le canzoni che hanno segnato la loro vita. Presenta il comico-imitatore Agostino Boccalini in arte “Felice” (ore 21.00).