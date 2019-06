Festa della Repubblica. A Faenza un weekend di incontri, talk show e musica

Sabato 1 Giugno 2019

L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, e arriva immediata, quasi d’istinto, la risposta: articolo uno della Costituzione. Da questo prende l’abbrivio Incipit (tutto quello – o quasi – che avreste voluto sapere sulla Costituzione italiana e non avete mai osato chiedere), un piccolo viaggio di due giorni fra le sfaccettature della nostra carta costituzionale. L’iniziativa, promossa dal comitato di Faenza per la valorizzazione e la difesa della Costituzione, andrà in scena, oggi, sabato 1° e domani, domenica 2 giugno, nel complesso dei Salesiani della città manfreda.



Un weekend fra convegni di storici, talk show, installazioni artistiche, musica e momenti sorridenti. Ché i 139, al lordo dei cinque abrogati, articoli costituzionali rappresentano uno spartito che può essere suonato in molti modi.



Si comincia oggi, alle ore 16, con l’inno nazionale, seguita dalla installazione-performance di Rosarita Berardi, Matteo Sabbatani e foto di Andrea Drei che saranno, va da sé, l’incipit del convegno Le origini della Repubblica. Matteo Banzola introdurrà e modererà gli interventi dei professori Pietro Albonetti e Filippo Espinoza. Chiuderà la prima giornata il concerto dei Bella Ciao.



Domenica 2 giugno, alle ore 20, dopo le note del Canto degli Italiani, il flashreading dei Messaggeri del Mondo sull’articolo uno della Costituzione faranno da antipasto al talk a cui prenderanno parte il teologo Padre Mario Colombo, l’avvocato Lorenzo Valgimigli e il filosofo Alberto Emiliani.



Per tutto l’arco della manifestazione si potranno vedere le installazioni di Andrea Drei, Andrea Zauli e Daniella Bellardi. Interventi semiseri a cura del duo Damiani-Martini.



Per ulteriori informazioni: cell. 327-7915885. Il complesso dei Salesiani si trova in via San Giovanni Bosco, 1, Faenza.