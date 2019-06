Marina di Ravenna. La Festa delle Cozze è servita. Un lungo weekend ricco di sapori

Venerdì 28 Giugno 2019

La Festa delle Cozze di Marina di Ravenna arriva puntuale all’inizio dell’estate, al momento giusto per gustare le cozze in tutta la loro freschezza e prelibatezza, a Marina e sulle tavole di 53 ristoranti dei lidi e della città di Ravenna (grazie alla collaborazione di Confcommercio e Confesercenti). La festa è per oggi venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 giugno, tre giorni di un lungo gustosissimo weekend all’insegna della perla gastronomica dell’Adriatico.

La sesta edizione della Festa è anche il quinto appuntamento nazionale, perché oltre alle cozze nostrane saranno proposte al pubblico le cozze di Castro (Lecce), Nisida (Napoli), Cervia, Goro-Porto Garibaldi e Scardovari (Rovigo), nei chioschi allestiti sulla Banchina del Molo Dalmazia e presso il Mercato del Pesce, a due passi dal faro di Marina.



La Cozza di Marina di Ravenna è tra le più pregiate in Italia e cresce spontaneamente in alto mare, nei piloni delle piattaforme marine, dove un gioco di correnti fornisce ottimo cibo alla cozza, affinché possa diventare ricca e gustosa. Le cozze sono raccolte a mano dai pescatori, i “cozzari subacquei”, che s’immergono anche fino a 10 metri di profondità. Il progetto La Cozza di Marina di Ravenna una Perla dell’Adriatico - all’interno del quale è concepita la festa - intende valorizzare il prodotto, il territorio, la ristorazione, creando un valore aggiunto per i turisti.



Nei tre giorni della festa sulla Banchina di Molo Dalmazia e nell’area del Mercato del Pesce i ristoranti del territorio preparano le Cozze di Marina di Ravenna e delle altre località; partecipano AGEOP e Associazione Ristoratori Ravennati, Casa Spadoni, L’Acciuga e Alexander, PerTe Catering, Mosquito, Akâmì Casa & Bottega.



Nell’Area Mercato del Pesce è allestito il Chiosco dei Pescatori di Marina dove si potranno degustare le cozze di Marina di Ravenna. I Pescatori delle Cooperative La Romagnola e Nuovo Conisub sono i protagonisti della raccolta subacquea delle cozze di Marina di Ravenna e i fornitori delle cozze per la Festa e per la ristorazione. I Pescatori di Marina gestiranno il loro spazio in collaborazione con Akâmì Casa & Bottega.



I cuochi di Slow Food, lo chef Alessandro Dembech del Ristorante La Rotonda di Lido Adriano, e lo chef di Millelire la cucina del mare, il nuovo ristorante del Salone dei Mosaici di Ravenna, si alterneranno per preparare le cozze dei due mari, Adriatico e Tirreno, con Marina di Ravenna e Nisida. Novità di quest’anno il banco del pesce dimenticato e ritrovato.

In definitiva saranno 7 i chioschi per la ristorazione, più lo spazio di Slow Food, con i prodotti del mare Ecopesca dell’Economia del Mare.





Presso la Lega Navale di Marina di Ravenna, oggi 28 giugno alle ore 10, si tiene la presentazione del Marchio collettivo Cozza Romagnola®. Con Simona Caselli, Assessore agricoltura, caccia e pesca Regione Emilia-Romagna, Giuseppe Prioli, Presidente Consorzio Mitilicoltori Emilia-Romagna, e Massimo Cameliani, Assessore attività produttive Comune di Ravenna. Segue la degustazione di cozze di Marina di Ravenna preparate dallo Chef Mattia Borroni del Ristorante Alexander di Ravenna.



Nell’Atrio del Mercato del Pesce sempre oggi venerdì 28 alle ore 17, in programma Vogliamo il mare pulito, incontro su plastiche e microplastiche, un dramma dei nostri tempi che colpisce pesantemente il nostro pianeta. Ne parlano Mauro Zanarini di Slow Food e i pescatori, con l’assessore all’ambiente del Comune di Ravenna Gianandrea Baroncini. Intervengono Cristina Mazziotti della Struttura Tematica Oceanografica Daphne di Arpae Emilia-Romagna; Sara Segati, di Cestha, Sergio Caselli, di ACI Pesca Regionale. Segue la degustazione di Cozze di Marina di Ravenna preparate dallo Chef Marco Cavallucci di Casa Spadoni. Assaggi gratuiti per il pubblico presente.

Dalle ore 19 è in programma la novità 2019, il Trenino di Cozza in Cozza: una divertente e gustosa Cena Itinerante con Capolinea al Chiosco Slow Food. Andata e Ritorno in 6 tappe, dall’apertivo all'antipasto, dal primo al secondo, dal gelato al caffè, trasportati da un locale all'altro dal comodo trenino.



Sabato 29 giugno alle 9 è programmata la Gita in Valle organizzata da Slow Food Ravenna, mentre alle 10 si terrà l’ormai tradizionale Gita in mare con avvicinamento a una piattaforma e dimostrazione di raccolta delle cozze con i pescatori subacquei delle due cooperative di Marina di Ravenna (in collaborazione con ENI).

Dalle 17 alle 20 al Bacino pescherecci sono in programma le iniziative di Coupe Gourmande: Vela e Cucina. Il tema della 9ª edizione è proprio la Cozza dell’Adriatico.

Sempre sabato 29 giugno, alle ore 18.30, Il Cuoco e il Pescatore, nell’Atrio del Mercato del Pesce: una lezione di cucina con i consigli dell’uso delle cozze ai fornelli dello Chef Marco Luongo del Ristorante AKÂMÌ Casa&Bottega.



La Cozza ti racconta: incontro laboratorio per i bambini a cura di Slow Food Godo e Bassa Romagna, è l'appuntamento che si terrà domenica 30 giugno alle ore 16:00, nell’Atrio del Mercato del Pesce.

Nello stesso luogo alle 18:30 di domenica, Il Cuoco e il Pescatore: le buone pratiche per consumatori responsabili e una pesca sostenibile. Ne parlano Mauro Zanarini di Slow Food, Roberto Casali di Economia del Mare e il giovane Cuoco Gabriele Nanni dell’Osteria del Mare Sirocco di Bellaria.

Sia sabato 29 che domenica 30 (alle ore 19:45 / 20:45 / 21:45) presso la Ex Sala Asta del Pesce Visite Guidate all’Ex Mercato del Pesce di Marina a cura di Cestha, centro ricerche e recupero tartarughe marine. In occasione della Festa, domenica 30 giugno dalle 10 alle 22 in Viale delle Nazioni si terrà il tradizionale Mercato Ambulante.

La manifestazione è a cura di Tuttifrutti con la collaborazione di Slow Food Ravenna, con il patrocinio di AMA Associazione Mediterranea Acquacoltori e del Consorzio Miticoltori Emilia-Romagna, con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Ravenna, il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della Provincia e la collaborazione delle due cooperative di pescatori di Marina.

INFO: www.lacozzadiravenna.it