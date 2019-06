CICLISMO / Il faentino Manuele Tarozzi secondo miglior italiano alla corsa a tappe per under 23

Venerdì 28 Giugno 2019

Il faentino Manuele Tarozzi si è messo in grande evidenza nella più prestigiosa corsa a tappe al mondo per ciclisti Under 23: 8° posto (2° miglior italiano) nell’ultima e decisiva tappa da Agordo ai 2mila metri del Passo Fedaia/Marmolada. Un’iniezione di fiducia in vista dei Campionato Italiano Under 23, in programma domenica 30 giugno 2019 a Corsanico (Lu) in Toscana.



Manuele Tarozzi è il più atteso di un agguerrito inEmiliaRomagna Cycling Team, che schiera al via anche Emanuele Ansaloni, Simone Buda, Andrea Cantoni e Alex Ponti. Ambizione e serenità negli occhi dei ragazzi del team promosso da APT Servizi Emilia Romagna e Consorzio Terrabici, che ha anche l’obiettivo di promuovere le eccellenze emiliano-romagnole in Italia e nel mondo.