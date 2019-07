Scuola e Ambiente. I veicoli dell'itip Bucci in evidenza alla Shell eco-marathon di Londra

Sabato 6 Luglio 2019

Si è conclusa l’edizione 2019 della competizione per veicoli a basso consumo. L'Itip Bucci ha raggiunto gli obiettivi di migliorare le prestazioni di entrambi veicoli preparati dagli studenti. Il prototipo Fabi a propulsione elettrica ha percorso gli 11 giri del circuito con 414.8 km/kwh classificato 17^ (20% in meno di consumo) L'Urban Concept NOVA si è classificata 4^ con 263 km / litro dietro al team Tedesco per soli 6 km.

Il risultato purtroppo non è stato sufficiente per qualificarsi al mondiale piloti (come lo scorso anno).

"I ragazzi - racconta il Dirigente Scolastico Gabriella Gardini - si sono distinti per impegno e per dedizione a risolvere diversi problemi ed a trovare soluzioni per migliorare le prestazioni. Oltre ai Piloti Michele Bertoni, Andrea Bosi, Lorenzo Poli e Matilde Rossi e i team manager Nicholas Keggan e Alessandro Briccoli il team era completato dai meccanici Tommaso Ferniani, Dario Medri, Cristina Casadio, Marco Frattini, Cristian Alfonsi, Francesco Beltrani, Leonardo Ragazzini ed elettronici Carlo Gallegati, Gabriele Mercatali, Giovanni Novelli e l'informatico Matteo Rondinini. Il team si sta rinnovando con l’ingresso di giovani insegnanti che cercheranno di dare continuità al progetto Alessia Scalas e Riccardo Pini. Nel complesso la gara 2019 e stata ostile ai team italiani, infatti l’Itis di Carpi dopo essere stato secondo per tutti i giorni di prove è arrivato terzo per meno di un kilometro. Il Politecnico di Milano quarto per 2 km. Il Politecnico di Torino ha presentato un nuovo Urban ma sfortunatamente non si è classificato, mentre con il prototipo ad idrogeno è arrivato secondo. Le università di Catania e della Basilicata hanno chiuso 10^ e 28^ nei motori a Combustione Interna. Un complimento agli studenti dell'Itip Bucci neo-diplimati che hanno partecipato dopo aver svolto gli esami con un ottimo punteggio: Alessandro Briccoli (85) Michele Bertoni (83) Lorenzo Poli e Tommaso Ferniani (100)".