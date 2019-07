Teatro Ragazzi. Al Masini la pièce "Arrivi e Partenze ovvero Storie in Valigia"

Domenica 7 Luglio 2019

La compagnia ATGTP Teatro Pirata sarà protagonista del prossimo appuntamento della rassegna Teatro Ragazzi nella Molinella, organizzata a Faenza per Teatro Masini Estate 2019. Contrariamente a quanto precedentemente annunciato, la compagnia non porterà in scena lo spettacolo "Bu Bù Settete" a causa di un infortunio di uno degli attori protagonisti. L'8 luglio, alle 21,15 andrà in scena la pièce "Arrivi e Partenze ovvero Storie in Valigia".



Si tratta di una delle produzioni storiche e iconiche della compagnia, ideata e interpretata da Gianfrancesco Mattioni e vincitrice nel 2016 del Premio "Gianni Rodari per il Teatro". Oltre all'importante interpretazione del protagonista, lo spettacolo si avvale anche del linguaggio del teatro di figura e d’oggetti, questi ultimi ricavati con materiali di recupero.



La storia della rappresentazione.

Sulla tratta Ancona – Roma, dai piccoli paesi delle Marche, fino agli anni ’70, si potevano trovare dei particolari viaggiatori, i corrieri, che carichi di enormi valigioni prendevano il treno della notte per arrivare a Roma in mattinata, consegnare le loro merci (uova, selvaggina, verdure, piccoli oggetti) ed essere poi di ritorno in serata. A questi personaggi è dedicato e ispirato questo spettacolo. Attilio, l’ultimo corriere rimasto, tutti giorni alla stessa ora va alla sua stazioncina carico di valigie, valigione, valigette. Il suo lavoro è stato soppiantato dal moderno commercio, ma lui non disdegna di riaprire le sue valigie per raccontare le storie improbabili che vi sono racchiuse: fiabe, leggende, storie lunghe, storie brevi, comiche, tristi, terribili e gentili e che prendono vita proprio da quegli oggetti che, in quelle valigie, hanno viaggiato per anni. Il tutto accade tra un treno che parte e uno che arriva, nel magico momento dell’attesa, quando il tempo si sospende, come nelle fiabe, come nei racconti, come nei sogni, come nel teatro.