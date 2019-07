ATLETICA / Lara Gualtieri di Atletica 85 vince titolo individuale ai Campionati italiani

Lunedì 8 Luglio 2019

Le “Signore della Corsa” di Atletica 85 Faenza BCC non finiscono mai di stupire ed anche ai Campionati Italiani su pista disputati nella città toscana di Campi Bisenzio hanno messo in mostra il loro valore.



Su tutte Lara Gualtieri F45 che sabato ha vinto il suo primo titolo italiano individuale correndo i 400m in 1’02’’11 (un centesimo in più dell’attuale record regionale di categoria) e, non soddisfatta, domenica ha vinto gli 800m in 2’25’’17 con uno sprint finale che non ha lasciato scampo alle avversarie. Parliamo di avversarie del rango della campionessa italiana 2019 dei 1500m e quella 2018 degli 800m.



Sempre a Campi Bisenzio, ha conquistato il suo 65° titolo Italiano fra individuali e di squadra Maria Lorenzoni F60. La più “scudettata” tra le atlete di A85 (ma anche oltre), continua a stupire con le sue performance. Venerdì ha vinto sui 5000m in 21’23’’17 doppiando quasi tutte le avversarie e sabato è giunta seconda nei 1500m.



A Campi Bisenzio era presente anche Angelo Bergamini M70, lanciatore che nell’arco della manifestazione ha partecipato a ben cinque gare conquistando un argento nel giavellotto con 27,40m, due quarti posti nel martello e nel martello con maniglia lanciati rispettivamente a 20,17m e 9,37m, un’ottava piazza nel disco con 21,27m ed una decima posizione nel getto del peso con 7,85m.